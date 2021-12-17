Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda ivme kazandı. Diplomatik misyon sayısı arttı, üst düzey ziyaretler hızlandı, ticaret hacmi katlanarak büyüdü.

Üst düzey ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Afrika'da 30'un üzerinde ülkeyi ziyaret etti. 2015-2020 yılları arasında karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı.

Afrika'da büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi

Türkiye ile Afrika arasındaki üst düzey ziyaretlerin artmasıyla diplomatik ilişkiler de gelişti. 2002 yılında Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi. Ankara'da bulunan Afrika büyükelçiliklerinin sayısı ise 2008'den bu yana 10'dan 37'ye çıktı.

THY kıtada 61 noktaya uçuyor

Diplomatik misyonların sayının artması kıtaya yapılan uçuş sayısını da yükseltti. Afrika'ya ilk uçuşunu 1956'da gerçekleştiren Türk Hava Yolları, son yıllarda uçuş ağını hızla genişletti. Türk Hava Yolları 2002'de kıtada 6 destinasyona ulaşırken, son olarak Angola'nın başkenti Luanda'ya gerçekleşen uçuşla bu sayı 61'e yükseldi.

Ticaret hacminde hedef 50 milyar dolar

Diplomatik misyonların güçlendirilmesi ve uçuş sayısının artması ticaret hacmini de etkiledi. İş insanları, Afrikalı muhatapları ile yoğun bir ticari faaliyet içine girdi.

Ticaret hacmi 2003'ye göre neredeyse 5 katına çıktı. 2020'de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştı. Yeni hedef ise 50 milyar dolara ulaşmak.

Türkiye Afrika arasında gelişen sadece ticari ilişkiler değil. Türkiye Maarif Vakfı, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü, çok sayıda ülkede eğitim ve kültür çalışmaları yürütüyor. Su ve temel ihtiyaçlara yönelik Türk Kızılay ve AFAD yardım kampanyaları düzenliyor.

Koronavirüsle mücadelede de Türkiye, Kara Kıta'nın yanında. Afrika ülkelerine iki milyon doz aşı gönderilecek.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Bülent N.Turgut

Kurgu: Kazım Çoban