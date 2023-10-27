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Gündem
AA 27.10.2023 13:41

Fahrettin Altun: Türkiye yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında, yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor" dedi.

Fahrettin Altun: Türkiye yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan bir videoyu da paylaşıma ekleyen Altun, şunları kaydetti:

"Dünün hayalleri gerçek oldu. Kızılelma uçuşa hazır, İmece ile uzay vatana adım attık, yerli otomobilimiz Togg yollarda. Elbette kolay olmadı ama başardık. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında, yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor."

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Fahrettin Altun Cumhuriyetin 100. yılı
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