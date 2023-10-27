Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.10.2023 13:39

Marmaray 10. yaşını kutluyor

29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray'ın, açıldığı günden bu yana taşıdığı yolcu sayısının 1 milyarı aştı.

Marmaray 10. yaşını kutluyor
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en önemli projelerden olan ve Avrupa ile Asya kıtaları arasındaki kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayan Marmaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılında 10. yaşını kutladığını ifade etti.

İstanbul'un toplu ulaşımına entegre olarak hizmet veren Marmaray'ın, aynı zamanda ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişini sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray'ın açıldığı günden bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısı 1 milyarı aştı. İstanbul'un kentsel toplu ulaşımından uluslararası yük taşımacılığına kadar ulaşımda milat olan Marmaray, ülkemizin stratejik önemine güç kattı."

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'ni bugüne kadar, çoğu ihracat yükü taşıyan, 1717'si Avrupa, 1526'sı ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 243 yük treninin kullandığına işaret eden Uraloğlu, Marmaray'ın Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arasında toplam 76,6 kilometre uzunluğa sahip 43 istasyonla hizmet verdiğini, 60,46 metre derinliğindeki, dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birbirine bağladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın, metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantılarının bulunduğunu, ekonomik, konforlu, rahat ulaşımın yanı sıra çevre dostu bir sistem olarak İstanbul'un tarihi, doğal ve çevresel güzelliklerinin korunmasına katkı sağladığını belirtti.

Uraloğlu, Marmaray'ın Cumhuriyet'in kalkınmasında da çok önemli işleve sahip olduğunu kaydetti.

Hafta içi günde 287 sefer yapılıyor

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ı kullanan yolcu ve tren sayıları ile seferlerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Marmaray'da günde, Halkalı-Gebze arasında 148 adet tren seferiyle 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında 139 adet tren seferiyle 7,5 dakikalık aralıklarla hizmet veriliyor. Günde toplam 287 sefer yapılırken, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkarılıyor. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022'de hizmete konulan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleriyle, Marmaray'ın son durağı Halkalı İstasyonu'na aktarma yapılabiliyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor."

Marmaray ile halen günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet verildiğini, bazı günler yolcu rekorları kırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "6 Ekim 2023 günü 703 bin 594 yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın, her yıl olduğu gibi bu sene de 29 Ekim'de ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
 

ETİKETLER
İstanbul Marmaray
Sıradaki Haber
Askerlik yerleri açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:47
Hizbullah: İsrail’in 42 noktadaki iletişim ağını vurduk
22:42
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
22:30
Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle iletişim tamamen kesildi
22:44
BM: Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi
22:24
Muğla'da orman yangını
22:17
Hamas: Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ