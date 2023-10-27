Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri erişime açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
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Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nW0Hgp5uVt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2023