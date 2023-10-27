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Gündem
TRT Haber 27.10.2023 13:17

Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Sonuçları öğrenmek için tıklayın

 

 

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