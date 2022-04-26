İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık"

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur" açıklamasını yaptı. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" dedi.