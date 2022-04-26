Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 00:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fahrettin Altun: Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık"
Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur" açıklamasını yaptı. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 25, 2022
Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz.
Bu, milletin hür iradesine hakarettir.
Bu, suçtur.
Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık.
Demokrasiyi içselleştirin.
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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