Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fahrettin Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Pençe Kılıç' Hava Harekatına ilişkin açıklama yaptı. "Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Fahrettin Altun
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