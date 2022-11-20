Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapılmıştı.

İHA'ların belirlediği noktaları savaş uçakları defalarca sorti yaptı. Terörist inleri tam isabet atışlarla yerle bir edildi.

Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu.

Bombardıman devam ediyor

PKK/YPG'nin 7 yıldır işgalinde olan ve önemli mühimmat depolarının yer aldığı Ayn El Arab bölgesinin doğusunda yeni bir nokta daha vuruldu. Vurulma anları TRT Haber canlı yayınında görüntülendi.

Ayn El Arab kırsalındaki terör hedeflerinin vurulma anı TRT Haber canlı yayınına yansıdı. Bölgeden dumanlar yükseliyor.https://t.co/q3TQd29lrz pic.twitter.com/gn56dR7Mqc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2022

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

Terör hedefleri böyle vuruldu

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Kasım'da yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgulamış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var.

Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler! Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler!"