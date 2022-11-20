Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan operasyonla ilgili bir süredir kararlılık mesajları veriliyordu. Erdoğan, "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" sözleriyle harekat sinyali vermişti.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın sınır ötesinde planlanan bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine harekat hazırlıkları hızlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan planlanan harekatla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra Akar'a harekat emrini verdi, o anlar kameralara yansıdı.

Gece saatlerinde Bakan Hulusi Akar'ın talimatıyla savaş uçakları havalandı. Suriye ve Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' başlatıldı.

"Hesap zamanı"

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı ile harekatın başladığı duyuruldu.

İHA'ların belirlediği terörist inleri tam isabet atışlarla yerle bir edildi.

Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara ve tüneller de başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu.