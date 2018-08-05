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Fahrettin Altun: Maduro'ya suikast girişimini kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yapılan suikast girişimini kınadı.

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Fahrettin Altun: Maduroya suikast girişimini kınıyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlendi. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda, 7 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Altun, “Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini kınıyoruz. Türkiye, Venezuela halkı ve liderinin yanındadır. Geçmiş olsun sayın başkan. Geçmiş olsun Venezuela.” dedi.

Kaynak: TRT Haber

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