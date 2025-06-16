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Gündem
TRT Haber 16.06.2025 23:01

Fahrettin Altun: İsrail’in, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması katliamdır

İletişim Başkanı Altun, "İsrail’in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Altun: İsrail’in, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması katliamdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından soykırımcı İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırısına tepki gösterdi.

Altun, "İsrail’in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur" açıklamasını yaptı.

Altun sözlerine şöyle devam etti:

"İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir.

Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.

İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz"

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı İsrail-İran çatışması
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