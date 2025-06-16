Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızdan 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. YHT ana hat ve bölgesel trenler ile kent için raylı sistemler 2 milyon 783 bin kişi kullandı. 3,9 milyon kişi hava yollarını kullandı. İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 152 bin kişiye hizmet verdik. Antalya, Muğla, Dalaman ve Aydın Adnan Menderes Havalimanlarında yolcu rekorları kırıldı. Devasa yatırımlarımızın önemini bu süreçte görmüş olduk. Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek. Ankara-Samsun arası 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu taşınacak bu hat ile Samsun limanı ile Mersin limanını birleştireceğiz. Türkiye'yi küresel ticaretin lojistik merkezi haline getireceğiz. 2029 yılında devreye almayı planlıyoruz. Muhaleferin çeşitli spekülasyonlarına konu olan hattın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

2 sene önce tanıtımını yaptığımızda birilerinin 'kalorifer peteğine benziyor' diye dalga geçtiği KAAN uçağımızın ihracatında önemli bir imza attık. Toplam tutarı 15 milyon doları bulan bu anlaşmanın ülkemiz ve Endonezya için hayırlı olmasını diliyorum.

Bölgemizde bir süredir çok ciddi savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı her iki tarafı yıpratarak sürüyor. Pakistan-Hindistan gerilimi potansiyel tehlike vasfını sürdürüyor.

"Sorunun çözümü diyalog ve diplomasidir"

İsrail şimdi de komşumuz İran'a saldırı başlattı. Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk, bugün de aynı noktadayız. Şimdiye kadar birçok liderle görüştük. Bu görüşmelerde İsrail'in artık haydutluğa varan saldırganlığının tehdidinin altını çizdik. Türkiye olarak üzerimize düşenleri yerine getirme sözünü muhataplarımıza ilettik. Masada çözülecek meselelerin bombalamayla çözmeye çalışmanın sonuçlarını kimse tahmin edemez. Cuma gününden beri gerek şahsen gerek Dışişleri Bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

"Hiçbir ülke sınırlarından ibaret değildir"

Batı'nın sınırsız desteğiyle İran'a saldıran, Gazze'yi yerle bir eden İsrail aslında ne yaptığının farkında değil. Belki hatalarının farkına varacak ama o vakit iş işten geçmiş olacak. Hiçbir ülke kendi sınırlarından ibaret değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki insanlarla sınırlı değildir. Nitekim bu durum İran için de geçerlidir. Bölgemizde bu hakikatler gözetilmeden atılan adımlar daha kötü felaketlere sebep olur. İsrail döktüğü her kanla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir. Zulmün sonu derin bir pişmanlıktır.

Güçlü değilseniz caydırıcılık seviyesine ulaşamamışsanız işiniz çok zor. Kendisini sizden daha güçlü görenler sizi boyunduruğu altına alabilir. Böyle bir utançla yaşamaktansa ölmeyi tercih edecek karaktere sahibiz. Toprağın üstünde onursuzca yaşamaktansa toprağın altına olmayı tercih ederiz. Bunun için çalışacaksınız, üreteceksiz. İktidara geldiğimizde ülkemizde savunma sanayii adına dişe dokunur bir birikim yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından başlatılan iyi niyetli girişimler belli seviyede kaldı. Hemen kolları sıvadık ve acil ihtiyaçlar dışındaki alıp siparişlerini iptal ettik. 23 yılda bu noktaya ulaşmak kolay olmadı. Dışarıdan gelen engellemeleri zaten normal karşılıyoruz. Ama içeriden bu sabote etme çabalarını asla unutmadık ve unutmayacağız. Ve aynı zihniyet bu sabote etme girişimleri devam ediyor. Her ne yaptıysak bizden gözüküp oklarını bize fırlatanlara rağmen yaptık. İnsansız hava araçları konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Kendi sistemlerimizi geliştiriyor ve üretiyoruz. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki, en zoru artık atık olarak geride kalmıştır. Envanterimize giren bu ürünleri artık imal etme safhasına geldik. Milli savaş uçağımız KAAN bunun en iyi örneklerinden biridir. Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenemeyeceği bir savunma kapasitesine ulaşacağız. Bazı fedakarlıkları yapacağız ki hedeflerimize ulaşabilelim.

"Bugün dünden daha güçlüyüz"

İktidarımız ve ittifakımız bölgenin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin teminatıdır. 86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde güvendedir. Bugüne kadar nice zorlukların üstesinden nasıl geldiysek, krizleri ülkemizden uzakta tutacağız. İktidarı zaafa düşürmek için ülkenin zaafa düşmesine 'eyvallah' diyenler tarihte ve mahşerde bunun hesabını veremezler. Gün özellikle sorumlu siyaset yapma günüdür. Türkiye tüm hadiseleri soğukkanlı şekilde değerlendirmektedir. Birileri gibi ateşe benzin dökmenin değil bir an önce yangının söndürmenin derdindeyiz. Biz millet olarak tarih boyunca asaletimizi ve dayanışmamızı muhafaza ederek engelleri teker teker aştık. Bekamıza yönelik saldırıları bu şekilde bozduk. Bugün de Türkiye'nin en büyük ihtiyacı birlik ve kardeşlik siyasetidir. 86 milyon olarak kalp kalbe vererek güzel yarınlara ulaşacağız. Bugün, dünden daha güçlüyüz, inşallah yarın da bugünden daha güçlü olacağız.

Deprem bölgesinde 241 bin konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 250 bininci konutu Kahramanmaraş'ta depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.