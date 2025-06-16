Türk sporcular İran'da İsrail saldırısına yakalandı

İsrail, İran'a saldırdı. Türk sporcular, bölgede büyük tehlike atlattı.

A Milli Güreş Takımı sporcuları, uluslararası müsabaka için İran'daydı. İkincilik kupası kazandıkları maçın ardından Türk sporcular, geceyi ateş altında geçirdi.

A Milli Güreş Takımı Antrenörü Atakan Yüksel, yoğun bombardımandan kaçtıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sporcuların güvenliği için tüm imkanlar seferber edildi. Milli güreşçiler, Türk Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araçlarla güvenli şekilde Van sınır kapısına, buradan da uçakla, kampa girecekleri İstanbul'a getirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan teşekkür

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımımız, İran'da yaşanan savaş durumu sebebiyle bir gün gecikmeli de olsa Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül'ün girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın destekleriyle Tahran Büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçla Van sınır kapısından yurda güvenli bir şekilde giriş yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milli sporcuların güvenliği başta olmak üzere, tüm ulaşım ve koordinasyon sürecinde sağlanan katkılar için ilgili Bakanlara teşekkür edildi.

Haber: Bahar Demirel