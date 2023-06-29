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Gündem
AA 29.06.2023 23:22

Fahrettin Altun, Fransa'da AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Altun, "Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin, saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz" dedi.

Fahrettin Altun, Fransa'da AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim."

Fahrettin Altun, saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazetecilere acil şifalar diledi, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Fransa
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