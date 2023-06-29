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TRT Haber
29.06.2023 18:41
Bakan Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.
Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Riad e-Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.