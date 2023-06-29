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Gündem
TRT Haber 29.06.2023 18:41

Bakan Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Hakan Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.

Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Riad e-Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
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