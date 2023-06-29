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Gündem
TRT Haber 29.06.2023 17:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi' devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, IKBY Başkanı Barzani ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bayram diplomasisi' devam ediyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

İzzetbegoviç ile bayramlaşma

Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
 

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