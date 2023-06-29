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Gündem
TRT Haber 29.06.2023 17:21

Türk pilotları dünyanın en tehlikeli görevlerinden 'ikmali' anlattı

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı tanker uçaklar, hava operasyonlarının menzilinin ve süresinin artırılmasında kritik görev üstleniyor.

Savaş uçaklarının yere hiç inmeden daha uzun menzilli ve süreli görev yapmalarına olanak sağlayan tanker uçakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin sınır ve hava güvenliğinin korunması ile terörle mücadele çalışmalarının kesintisiz sürmesine büyük katkı sunuyor.

Türk pilotları dünyanın en tehlikeli görevlerinden 'ikmali' anlattı

Tanker uçağın kuyruk kısmındaki "Boom" adı verilen aparatla, arkadaki uçağa saatte 850 ile 1000 kilometre arasında hızla giderken yakıt transferi yapılıyor. Gökyüzünde tanker uçaktan F-16 uçağına dakikada 1 ton yakıt aktarılabiliyor.

Türk pilotları dünyanın en tehlikeli görevlerinden 'ikmali' anlattı

Milli Savunma Bakanlığı, dünyanın en tehlikeli görevleri listesinde bulunan tanker uçakları ile ilgili sosyal medyadan bir video paylaştı.

Videoda, yakıt ikmali yapan pilotların görüşlerine de yer verildi.

Türk pilotları dünyanın en tehlikeli görevlerinden 'ikmali' anlattı

Dakikada bir ton yakıtın, saatte 850-1000 kilometre hızla iki uçağın birbirine kenetlenerek aktarıldığını söyleyen pilot, bu stratejiyle savaş uçaklarının hiç inmeden 4-5 saat görev etkinliğini artırdıklarını söyledi.

Türk pilotları dünyanın en tehlikeli görevlerinden 'ikmali' anlattı

Bir diğer pilot ise "4 metre uzakta, bizimle temas eden bir uçakla kontak halinde yakıt ikmali yapmaktayız. Azami dikkat isteyen bu işi, emniyetle yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız." dedi.

Türk pilotları dünyanın en tehlikeli görevlerinden 'ikmali' anlattı

Dünyada en tehlikeli görevler listesinde bulunan bu görevi yapmaktan çok büyük gurur duyduğunu söyleyen başka bir pilot da "Bunu bir Türk kadını olarak yapmaktan daha büyük bir gurur duyuyorum. Bana bu imkanı sunan devletimize minnettarım." diye konuştu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı
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