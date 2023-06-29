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Gündem
AA 29.06.2023 21:06

İİT, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması üzerine olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayını ele almak üzere olağanüstü toplanacak.

İİT, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması üzerine olağanüstü toplanacak

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, dönem başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine İİT Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi'nin gelecek hafta Cidde kentindeki genel merkezinde toplanacağı belirtildi.

Toplantıda, İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yansımalarına ilişkin adımların ele alınacağı aktarılan açıklamada, "Toplantı, bu alçakça eylemlere karşı alınacak tedbirleri görüşmek ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrı ortaya koyma amacı taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki yağdı

"Nefret ve ırkçılığı körükleyen bir eylem"

İİT'den daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının nefret ve ırkçılığı körükleyen bir eylem olduğu ifade edilerek, halklar arasındaki karşılıklı saygı ve uzlaşıyı baltalayan, uluslararası çabalara ters düşen bu eylemlerin tehlikesine dikkat çekilmişti.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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