İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Joe Biden'ın 'soykırım' tanımlamasıyla ilgili, "Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz" dedi.

ABD makamlarının bu açıklamayla lobilerin taleplerine diz çöktüğünü ifade eden Altun, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.