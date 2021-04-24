Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fahrettin Altun: ABD makamları lobilerin taleplerine diz çökmüştür
[Fotoğraf: Arşiv]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Biden'ın tarihi bir skandala imza atarak 'soykırım' tanımlamasına tepki gösterdi. Altun, "ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Joe Biden'ın 'soykırım' tanımlamasıyla ilgili, "Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz" dedi.
ABD makamlarının bu açıklamayla lobilerin taleplerine diz çöktüğünü ifade eden Altun, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Etiketler: Fahrettin Altun ABD Joe Biden Soykırım İletişim Başkanlığı
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