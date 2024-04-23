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Gündem
TRT Haber 23.04.2024 12:00

Fahiş fiyatlara karşı yeni cezalar yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya konacağını belirterek, "Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" dedi.

Fahiş fiyatlara karşı yeni cezalar yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Fahiş fiyatlara karşı yeni cezalar yolda

"Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarrufa yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin şunları aktardı:

"Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız."

"Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

Gıda sektöründe uygulanan fahiş fiyatlarla ilgili yeni tedbirlerin gelebileceği uyarısını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek."

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