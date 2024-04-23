Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Paylaşımda, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadelerine yer verildi.