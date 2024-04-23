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Gündem
TRT Haber 23.04.2024 11:33

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Paylaşımda, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadelerine yer verildi.

 

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