Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Paylaşımda, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadelerine yer verildi.
Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, kendilerini bekleyen… pic.twitter.com/8nVWAejIgf