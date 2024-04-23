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Gündem
AA 23.04.2024 11:31

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu.

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İstanbul Valiliğince düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve diğer protokol üyeleri ile çeşitli ülkelerden gelen çocuklar katıldı.

Törende, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kısa bir konser verirken, Ümraniye TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.

Resmi törenin bitmesi ve Vali Yardımcısı Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün alandan ayrılmasının ardından İBB tarafından yeni bir tören daha yapıldı.

Törende, öğrenci Tuana Ece Onay, "23 Nisan Söyledi" şiirini okudu.

Daha sonra İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı.

Ardından bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıta çelenk sundu.

Törene katılanlar, anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

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