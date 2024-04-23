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Gündem
AA 23.04.2024 11:39

Google'ın 23 Nisan'a özel "doodle"ı

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel içinde Türk Bayrağı ve balonlar yer alan "doodle" hazırladı.

Google'ın 23 Nisan'a özel "doodle"ı

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İnternet kullanıcıları, Google'ın ana sayfasında bugün için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor. Gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı Türk Bayrağı ile kırmızı ve beyaz renkli balonların yer aldığı doodle'a tıklandığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfa açılıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklayan kullanıcılar, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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