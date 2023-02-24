Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 21:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EYT yasası için gözler Meclis'te
EYT düzenlemesi salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifin hafta sonuna kadar yasalaştırılması bekleniyor.
Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Meclis çalışmalarına 28 Şubat Salı günü devam edilecek.
Genel Kurul'da ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi gündeme gelecek.
Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor
Yasanın mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
EYT'liler başvurularını yasa yürürlüğe girdikten sonra yapabilecek. İlk maaşların ise mart ayına yetişmemesi durumunda nisan ayında ödenebileceği ifade ediliyor.
Etiketler: EYT
Son Haberler
- 22:57
- 22:49
- 22:19
- 22:41
- 21:57
Sıradaki Haber
Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz