Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen depremler sonrası ulusal ve uluslararası kampanyalar kapsamında bağışlanan yardım malzemelerinin bir bölümü Adana'da toplanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Helikopter Koordinasyon Merkezi, hava ya da kara yoluyla intikal ettirilen yardım malzemelerinin deprem bölgelerine ulaştırılmasını sağlıyor.

TSK tarafından farklı illerden takviye edilen ve aralarında AS-532 Cougar, CH-47 Chinook, S-70 Sikorsky tipi helikopterlerin bulunduğu hava araçları, yardım sevkiyatına İncirlik'ten destek veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Çocukların ve bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik materyallerin yanı sıra çadır, uyku tulumu, battaniye, kişisel temizlik, gıda, su, inşaat, medikal gibi insani yardım malzemelerinin olduğu paketler, İncirlik'te oluşturulan "hava yardım koridoru" ile depremzedelere ulaştırılmak üzere askeri helikopterlere yükleniyor.

Yardım malzemeleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Sahil Güvenlik ile Jandarma Genel Komutanlıklarına ait çok sayıda helikopter ve kargo uçağıyla depremden etkilenen illere naklediliyor.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 10 bin botun da İncirlik'e ulaştığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

ABD'den helikopter ve asker takviyesi

İncirlik'teki "hava yardım koridoru"ndan bugün, ABD'nin Sikorsky ve Chinook tipi helikopterleriyle Pazarcık, Defne ve Samandağ bölgelerine 8 farklı yardım uçuşu gerçekleştirildi.

Aralarında ABD, Özbekistan, Moğolistan, Bangladeş, Bogota, Tayland ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülkeden gelen yardımlar, Türk ve ABD askerlerinin dayanışması içinde deprem bölgelerine sevk edildi.