Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.
Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.
Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki ayrı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Putin ve Zelenskiy, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
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