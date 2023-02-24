Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.
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