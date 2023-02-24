Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi.

Kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılanların da arasında olduğu depremzedeler ulaştıkları illerde otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleştirildi.

Valilikler tüm illerde ihtiyaçların karşılanması için imkanları seferber etti. Barınma imkanı sunulan 1 milyon 116 bin 40 depremzedenin bulundukları kentlerde gıda, giyim gibi konulardaki eksikleri de karşılanıyor. Afetten etkilenen yetişkinlere ve çocuklara, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından psikososyal destek imkanları da sunuluyor.

En çok depremzede Ankara'da barınıyor

Valiliklerden alınan verilere göre, en çok depremzede Ankara'da barınıyor. Deprem bölgesinden başkente gelenlerden 201 bin 20'si kaymakamlıkların koordinasyonunda otel, misafirhane, konukevi, dinlenme tesisleri, GSB ve MEB'e bağlı yurtlar, lojmanlar, aile yaşam gençlik merkezleri, Kur'an kursları ve evlere yerleştirildi. Ankara'da belediyelerin imkanlarıyla konaklayan depremzede sayısı da 4 bin 434 olarak kayıtlara geçti.

Ankara'yı, ağırladığı 154 bin 86 kişiyle Antalya izledi. Kentte otel, apart, pansiyon gibi yerlerde misafir edilen afetzedelerin sayısı 73 bin 649 oldu. Yurtlarda 12 bin 84, kamu misafirhanelerinde ise 4 bin 251 kişi ağırlanıyor. Kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde ya da tanıdıklarının yanında ise 64 bin 102 kişi kalıyor.

Çevre illerden Mersin'e 65 bin, depremden etkilenen Elazığ'a 50 bin kişi geldi

Devletin tüm imkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların desteğiyle depremzedelerin hizmetine sunulduğu illerden biri de Mersin. Depremin etkisini yakından hisseden, ilk günden itibaren afet bölgesinden binlerce kişinin geldiği Mersin'de 65 bin 496 kişinin konaklama ve diğer ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca karşılandı. Bu kişilerden 43 bin 840'ı otel ve apartlarda, 10 bin 808'i GSB yurtlarında, 5 bin 27'si Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı pansiyonlarda, 3 bin 118'i gençlik kampları ve spor tesislerinde, 2 bin 703'ü de kamu misafirhanelerinde ağırlanıyor.

Depremden etkilenen Elazığ da çevre illerden gelenlere kapılarını açtı. Kente başta Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan gelen 50 bin depremzede, yurtlar, misafirhaneler, apart oteller ve akrabalarının yanında barınıyor.

Adıyaman'ın kardeş ili Aydın 24 bin kişiyi misafir ediyor

Kayseri'de 40 bin 442, Muğla'da 40 bin 300, Konya'da 36 bin 736, Kocaeli'de 28 bin 36, Mardin'de ise 27 bin kişi konaklıyor.

Bursa'da 25 bin, Adıyaman'ın kardeş ili olan Aydın'da 24 bin 242, Eskişehir'de 22 bin 851, Nevşehir'de 20 bin 671, Sivas'ta 19 bin 855, Van'da 17 bin 400, Balıkesir'de 15 bin 567, Samsun'da 15 bin 530, Trabzon'da 14 bin depremzede misafir ediliyor.

Diğer illerde konaklayan depremzede sayıları ise şöyle:

Denizli'de 12 bin 345, Tokat'ta 12 bin 318, Isparta'da 12 bin 54, Manisa'da 12 bin 24, Tekirdağ'da 11 bin 500, Sakarya'da 11 bin 366, Yozgat'ta 11 bin 205, Afyonkarahisar'da 10 bin 850, Kırşehir'de 10 bin 661, Karaman'da 10 bin 300, Kırıkkale'de 10 bin 250, Niğde'de 10 bin 100, Çorum'da 7 bin 322, Ordu'da 6 bin 982, Amasya'da 6 bin 500, Uşak'ta 6 bin 370, Kütahya'da 6 bin 260, Burdur'da 6 bin 155, İzmir'de 6 bin, Erzurum'da 5 bin 741, Giresun'da 5 bin 731, Çanakkale'de 5 bin 710, Yalova'da 5 bin 620, Siirt'te 5 bin 530, Bitlis'te 5 bin 468, Bolu'da 5 bin 151, Zonguldak'ta 5 bin 100, Bingöl'de 5 bin 58, Muş'ta 5 bin 50, Düzce'de 4 bin 62, Aksaray'da 3 bin 810, Erzincan'da 3 bin 743, İstanbul'da 3 bin 701, Edirne'de 3 bin 605, Kastamonu'da 3 bin 525, Karabük'te 3 bin 500, Rize'de 3 bin 430, Bilecik'te 3 bin 293, Ağrı'da 2 bin 977, Çankırı'da 2 bin 940, Kırklareli'nde 2 bin 756, Sinop'ta 2 bin 275, Kars'ta 2 bin 100, Artvin'de 2 bin 12, Bartın'da 1890, Gümüşhane'de 1684, Iğdır'da 1558, Hakkari'de 1520, Tunceli'de 1481, Bayburt'ta 1140, Ardahan'da 718, Batman'da 500, Şırnak'ta 433.