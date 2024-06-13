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Gündem
AA 13.06.2024 10:35

Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın yapılacak

Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekilen Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın yapılacak.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın yapılacak
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden "Evde Bakım Yardımı"nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek, aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, söz konusu yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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