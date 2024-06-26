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Gündem
TRT Haber 26.06.2024 19:45

Estonya Cumhurbaşkanı Karis Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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