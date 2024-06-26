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Gündem
AA 26.06.2024 18:39

Bakan Güler Türkmenistan'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.

Bakan Güler Türkmenistan'da

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev'in resmi davetlisi olarak başkent Aşkabat'ı ziyaret etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından kabul edilen Güler, Türkmenistan'ın Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov ile de bir araya geldi.

Bakan Güler Türkmenistan'da

Daha sonra Türkmenistan Savunma Bakanlığına geçen Güler, mevkidaşı Begenç Gündogdiyev tarafından askeri törenle karşılandı.

Güler, Aşkabat temasları sırasında, Türkmenistan Silahlı Kuvvetler Harp Akademisine de ziyarette bulundu.

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Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı Türkmenistan
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