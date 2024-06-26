Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.06.2024 18:05

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze’deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi. Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi. İnsani yardımının kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi vurgulandı.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi. Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi. İnsani yardımının kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi vurgulandı. 

ETİKETLER
Hakan Fidan Türkiye-Mısır İlişkileri Mısır Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Öğretmene karşı şiddetin cezası artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Eski BM Genel Sekreteri: Çocukların temel haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı
18:46
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz
18:42
Volkswagen'de hava yastığı problemi: 271 binden fazla araç geri çağırıldı
18:41
Bakan Güler Türkmenistan'da
18:39
ABD'de yeni konut satışları 6 ayın en düşük seviyesinde
18:37
BM'de engelli vatandaşların hakları ele alındı
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ