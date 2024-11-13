Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi açıldı

Erzurum ve Bursa'da da bulunan, cezalandırıcı adalet anlayışının yerine çocukların bulundukları ortamdan çıkarılıp korunması amaçlanan Çocuk Adalet Merkezleri ile küçüklere süreç boyunca adli destek görevlisinden etkin şekilde yararlanma imkanı sağlanıyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi'nin çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının korunması, ikincil travmalarına engel olunması amacıyla ve onarıcı adalet yaklaşımıyla hazırlandığını söyledi.

Merkezin yapılanması hakkında bilgi veren Karakülah, şunları anlattı:

"Çocuk Adalet Merkezi'nin faaliyete geçirilmesiyle Eskişehir 1. ve 2. Çocuk Mahkemeleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bir arada koordineli şekilde ve bir müdür, bir müdür yardımcısı, 10 sosyal hizmet uzmanı, 8 psikolog, 2 pedagog, 3 zabıt katibi ve çocuk polisi dahil olmak üzere uzman görüşme odaları, adli tıp uzman odası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi odası, baro odası, toplantı salonu, çocuk bekleme salonları, hukuk kliniği uygulaması için hukuk fakültelerine ve psikososyal destek kliniği uygulaması için de psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet gibi bölümlere yer ayrılması, çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Ayrıca diğer kurumlarla yapılan çalışmalarla işbirliğinin artırılması hedefiyle düzenli aralıklarla koordinasyon toplantıları düzenlenmektedir."

"Koruma sistemimizin daha etkin, verimli ve bütüncül işlemesi sağlanıyor"

Karakülah, çocuklara özgü yargılama süreçleri kapsamında soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise hakim tarafından dosya içeriğine ve çocuğun yaşına bağlı olarak ifadelerin adli görüşme odalarında uzman eşliğinde alındığını dile getirdi.

Mağdur çocuklara yönelik hizmet ve uygulama kapsamında şiddet ve cinsel istismara maruz kalan mağdur çocuklara Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde adli görüşme odalarında uzman görüşmesiyle başlayan hizmetler verildiğini bildiren Karakülah, "Bu alanlarda suç mağdurları ve özellikle çocuklar, aile içi şiddet mağdurları ve tanıkların faillerle yüz yüze getirilmeden uzman desteği eşliğinde avukat yardımıyla ifade ve beyanlarını vermeleri, böylelikle çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilerek adli süreçten en az zararla çıkmaları hedeflenmektedir." dedi.

Karakülah, Çocuk Mahkemelerinde yargılama sırasında çocuğun kendini güvende hissetmesi ve etkili iletişimin artırılması amacıyla yuvarlak masa sistemi uygulandığını, duruşma salonlarının buna uygun şekilde tasarlandığını ifade etti.

İlgili kolluk biriminde işlemleri biten çocukların, durumlarına göre bazılarının sivil çocuk polisleri refakatinde, kimilerinin ise telefon ve tebligat yoluyla Çocuk Adalet Merkezi'ndeki Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na davet edildiğini belirten Karakülah, "Çocuk Adalet Merkezimize gelen çocuklarımızın hayatı ve gelecekleri bizim için dosyalardaki suçlardan daha önceliklidir. Çocuk Adalet Merkezi faaliyetleriyle çocuklara yönelik adli işlemlerin yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yürütülmesi, adli işlemlerde çocuk dostu usullerin uygulanması, adli süreç boyunca adli destek görevlilerinden etkin şekilde yararlanılması ile adli birimlerin yanı sıra diğer paydaş kurumların da yargılama faaliyetlerine katılmaları sağlanarak bu merkezde çocuk koruma sistemimizin daha etkin, verimli ve bütüncül şekilde işlemesi sağlanmıştır." diye konuştu.

Karakülah, merkezde görevli personelle çocukların hayatlarına dokunarak, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayıp çeşitli eğitim ve kurslara, spor kulüplerine yönlendirilerek tekrar suça karışmalarının önlenmesi, mağdur olan çocukların da yaşadıkları travmalardan en kısa sürede kurtulmalarının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

"Çocuğun üstün yararı" ilkesi

Eskişehir 1. Çocuk Mahkemesi Hakimi Ayşe Betül Akça da Çocuk Adalet Merkezi'nde temel amaçlarının küçük yaşlardaki bireylere yönelik tüm adli süreçlerin çocuk dostu yöntemlerle onların topluma kazandırılması olduğunu, çocukların adli süreçte kendilerini daha rahat hissetmelerini, travma yaşamalarını önlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zeynep Gök Meriç ise Çocuk Adalet Merkezi'nin, tüm adli işlemlerin çocuğun üstün yararı ilkesi dikkate alınarak, çocuk dostu usullerle uygulanması için yapıldığını belirtti.

Eskişehir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Selçuk Eryılmaz da adli sürece dahil olan mağdur ya da suça sürüklenen çocuklara yönelik hizmetlerin bir arada uygulandığı bir merkezde görev yaptıklarını söyledi.

Çocuğun soruşturmasından itibaren burada karşılanıp örselenmelerinin önüne geçilmeye çalışıldığını kaydeden Eryılmaz, "Merkezde 3 savcı, 2 de hakimimiz var. 6 aktif çocuk görüşme odası var. Bunun dışında 2 duruşma salonu bulunuyor. Çocuklar için özel planlanmış alanları olan bir merkeze sahibiz." ifadesini kullandı.