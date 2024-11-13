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Gündem
AA 13.11.2024 11:17

2025 YKS tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

2025 YKS tarihleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini belirlediğini belirterek, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını ifade eden Ersoy, 2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulamasının 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testlerinin ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

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