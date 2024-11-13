Duman 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.11.2024 10:27

Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP29 zirvesinin, iklim eylemi için ortak bir gelecek inşa etme yolunda umut verdiğini belirtti.

Gençlerin çevreye duyarlı çabalarını ve Azerbaycan'ın bu süreçteki vizyoner liderliğini görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, samimi ev sahipliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva'ya gönülden teşekkür etti.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Azerbaycan
Sıradaki Haber
Türkiye'den Libya'da kalıcı barış çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz
10:36
Doğuda soğuk hava etkili oldu
10:33
Bakan Bayraktar: İklim değişikliğiyle mücadele yenilenebilir enerji, verimlilik ve nükleer etrafında şekilleniyor
10:27
İnşaat maliyet endeksi eylülde arttı
10:29
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
10:16
Türkiye'den Libya'da kalıcı barış çağrısı
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ