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Gündem
AA 13.11.2024 11:53

Bakan Kurum: Tüm engellemelere rağmen Azerbaycan dünyaya örnek oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP29 kapsamında kurulan İLBANK pavilyonunun açılışını yaptı. Bakan Kurum, organizasyonu gerçekleştiren Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti.

Bakan Kurum: Tüm engellemelere rağmen Azerbaycan dünyaya örnek oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen COP29'daki İLBANK standının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) toplantısına güçlü bir ekiple geldiklerini belirtti.

Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerini, hedeflerini açıklayacaklarını bildiren Kurum, organizasyonu gerçekleştiren Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti.

Azerbaycan'ın organizasyonu başarıyla yürüttüğünü dile getiren Kurum, "Tüm engellemelere rağmen Azerbaycan böylesi büyük bir organizasyonun üstesinden gelmiş, tüm dünyaya örnek olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum. İLBANK'ımızın pavilyonunun da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"COP29'da önemli gündem finans"

Kurum, şehirde oluşan emisyonların insan hayatını etkileyen unsurların başında geldiğini, Bakanlık olarak İLBANK ile şehirlerde altyapı, üstyapı, düzenli depolama tesisleri ve millet bahçeleriyle emisyonu azaltacaklarını, daha yaşanabilir bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

COP29'da önemli gündemin finans olduğunu anımsatan Kurum, "COP29'da Azerbaycan'da finansa erişim noktasında çok önemli kararlar alınacak ve ülkelerin bu manada emisyon azaltımlarına destekler, gelişmiş ülkeler tarafından tekraren verilecektir." şeklinde konuştu.

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Murat Kurum Azerbaycan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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