Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski yargıçlar Yüce Divan'da
[Fotoğraf: AA]
FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası alan 4 eski Yargıtay üyesinin Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.
Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ikinci duruşması başladı.
Eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari sanık Kenan Karabeyeser "görevi kötüye kullanma" suçu ile yargılanıyor.
Sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili savunma yapıyor.
Sanıklar hakkında; dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın mahkum edilmesine ilişkin kararı onadıkları ve "Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.
Etiketler: Anayasa Mahkemesi (AYM)
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