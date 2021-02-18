Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ikinci duruşması başladı.

Eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari sanık Kenan Karabeyeser "görevi kötüye kullanma" suçu ile yargılanıyor.

Sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili savunma yapıyor.

Sanıklar hakkında; dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın mahkum edilmesine ilişkin kararı onadıkları ve "Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.