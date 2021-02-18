Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Regaip Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla videolu bir mesaj yayımladı.
Erbaş, Twitter’dan yayımladığı mesajında, “Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek üç aylarını ve Regaib gecesini tebrik ediyor, Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek üç aylarını ve Regaib gecesini tebrik ediyor, Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.pic.twitter.com/RgsZo0suJB— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 18, 2021
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
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