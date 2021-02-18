Erbaş, Twitter’dan yayımladığı mesajında, “Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek üç aylarını ve Regaib gecesini tebrik ediyor, Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek üç aylarını ve Regaib gecesini tebrik ediyor, Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.pic.twitter.com/RgsZo0suJB — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 18, 2021