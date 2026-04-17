Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2026 10:59

Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, Gülistan Doku dosyasındaki gelişmeler doğrultusunda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturmasındaki suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi.

Gülistan Doku soruşturması sürüyor

5 Ocak 2020'den beri haber alınmayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden sorgusu tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden genç kızın sim kartındaki verileri silen ihraç polis Gökhan Ertok ve dönemin il özel idare çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı.

Yeni deliller ve gizli tanık ifadeleri ile genişleyen soruşturmada iddialar çarpıcı. Gülistan Doku'ya ait son görüntünün silinmesi karşılığında 10 bin dolar ödendiği öne sürüldü. İddiayı Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ortaya attı.

Kamera kayıtlarında eksik tespit edildi

Olay gününe ilişkin plaka tanıma sistemi kayıtları da yeniden incelendi. Soruşturmada en dikkat çeken konulardan biri de 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri.

Dosyaya giren görüntülerde gözaltına alınan dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Uğurcan Açıkgöz'ün, Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeye girdikleri saatler tespit edildi.

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı ile buluşması, evden ayrılması ve son görüldüğü minibüse binme anları da belgelendi.

Soruşturma kapsamında dosyaya giren görüntü inceleme raporunda dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.
Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeden sadece 30 dakikalık kaydın alındığı, kafe içerisindeki bazı kamera kayıtlarının alınmadığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki daraltılmış baz raporu da ortaya çıktı. Tunceli'nin farklı noktalarında şüpheliler ile Gülistan Doku'dan aynı yerden sinyal alındığı tespit edildi.

Bu noktalar arasında Doku'nun telefonunun son sinyal verdiği Sarısaltuk Viyadüğü de bulunuyor.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi Tunceli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi
Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ