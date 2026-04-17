Ankesörlü ve sabit telefon sayısı 5 yılda yüzde 30'dan fazla azaldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) elektronik haberleşme verilerine göre, Türkiye'de vatandaşların uzaktan iletişim kurma şekilleri yıllar içerisinde önemli değişim gösterdi.

Gelişen teknolojiyle birlikte birçok özelliğe sahip mobil telefonların üretilmesi ve kullanımının yaygınlaşması, iletişimde kırılma yarattı.

Böylece, Türkiye'deki mobil abone sayısı 2021'de 86,3 milyon iken 2025'te 99,7 milyona ulaştı.

Mobil iletişimdeki bu artış, sabit ve ankesörlü telefonların kullanımını azalttı.

Bu kapsamda, geçmişte şehir merkezleri, otobüs terminalleri, şehir meydanları ve önemli binaların önlerinde yaygın olarak bulunan ankesörlü telefonlar, şimdi daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri yerleşkelerinde ve cezaevlerinde kullanılıyor.

Türkiye genelinde 2014'te 83 bin 283 ankesörlü telefon bulunurken bu sayı 2021'de 45 bin 695'e kadar geriledi. Ankesörlü telefon sayısı, 5 yıllık dönemde azalmaya devam ederek 2025'te 31 bin 175'e düştü.

Böylece 5 yılda ankesörlü telefon sayısı yaklaşık yüzde 32 azaldı.

Sabit telefon abone sayısı da geriledi

Ankesörlü telefonlara benzer şekilde sabit telefonların kullanımı da azalış gösterdi.

Türkiye'de 2014'te 12 milyon 445 bin 582, 2021 sonu itibarıyla 12 milyon 264 bin 321 olan ankesörlüler hariç sabit telefon abone sayısı, 10 milyonun altına indi.

Bu sayı 5 yılda yüzde 32 azalarak 2025 sonunda 8 milyon 359 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Böylece ülkedeki ankesörlü ve sabit telefon abone sayısı da 5 yılda yaklaşık yüzde 32 azalarak 2025 yılı sonunda 8 milyon 390 bin 856 oldu.