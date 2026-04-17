Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 17.04.2026 12:07

EKPSS 81 ilde pazar günü yapılacak

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS), 19 Nisan Pazar günü 81 ildeki 97 sınav merkezinde 115 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

[Fotograf: AA]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınav için 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

14 Mayıs'ta açıklanacak EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilecek.

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde düzenlenecek sınava; 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu.

ETİKETLER
EKPSS
Sıradaki Haber
Kitaplara dönüş: İsveç okulları dijital öğrenmeden vazgeçiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
MHP, Çanakkale ve Bilecik il teşkilatlarını feshetti
14:46
ADF'de "küresel enerji" paneli düzenlendi
14:43
ABD Elçisi Barrack: Bölgelerin kendi sorunlarını çözdüğü bir düzen kuruluyor
14:35
Manisa'da göçük altında kalan işçi öldü
14:36
Hamas'tan, idam yasasının durdurulması için "acil uluslararası müdahale" çağrısı
14:34
ADF'de "Aşırı Üretim, Yetersiz Beslenme" paneli düzenlendi
Özbekistan'da yüzyıllardır yaşatılan sanat: Ahşap oymacılığı
Özbekistan'da yüzyıllardır yaşatılan sanat: Ahşap oymacılığı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ