LGS başvuruları sona eriyor

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava başvurular bugün sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik başvuruların 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alındığı hatırlatıldı.

10 Nisan Cuma sona eren başvuru süresi, başvuruda bulunamayan öğrencilerin mağduriyetini önlemek için bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onaylarının ise yarın saat 23.59'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Merkezi sınav için başvurular ise "e-Okul" üzerinden yapılabilecek.