AA 02.06.2026 00:01

Balıkesir'de çapa makinesinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bahçesindeki çapa makinesinin altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Şener, yaşamını yitirdi.

Kayıkçı Mahallesi'ndeki evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı.

Şener'i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şener'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

10 Kasım 2025'te Susurluk'tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

ETİKETLER
Balıkesir İş Kazaları
Hacılar yurda dönüyor
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
