TRT Haber 02.06.2026 00:55

ABD Başkanı Trump: İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişe açılması konusunda, "İran ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e verdiği demeçte; ateşkesi uzatmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmak amacıyla İran ile bir anlaşmaya "önümüzdeki hafta içinde" varacağını düşündüğünü söyledi.

Trump, "İşler iyi gidiyor, gayet iyi görünüyor," dedi. Trump, "Bugün ufak bir aksaklık yaşandı; ancak muhtemelen daha önce fark etmişsinizdir, bu durumu çok hızlı bir şekilde düzelttim" diye konuştu.

Trump'a göre söz konusu aksaklık, İranlıların İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle duyduğu rahatsızlıktan kaynaklanıyordu.

Trump, "Bunun üzerine Hizbullah ile görüştüm ve 'ateş açmayın' dedim; ardından Netanyahu ile konuştum ve ona da 'ateş açmayın' talimatını verdim. Böylece her iki taraf da birbirine ateş etmeyi kesti" ifadelerini kullandı.

"Askeri bir zaferden bile daha iyi"

Trump, İran ile yapılacak bir barış anlaşmasının "askeri bir zaferden bile daha iyi" olabileceğini belirtti.

"Bu hiç de basit bir mesele değil," diyen Trump, "Söz konusu olan, anlaşma yapmaya hazırlanan gerçekten çok büyük bir ülke, yani onlar devasa bir ülke. Arada gerçekten de muazzam bir husumet söz konusu, dolayısıyla bu, onlar için hiç de kolay bir durum değil. Aslına bakarsanız, bizim açımızdan da pek kolay sayılmaz. Ancak biz, elde etmemiz gerekenleri elde ediyoruz" dedi.

Boğazın yeniden trafiğe açılmasına ilişkin mutabakat zaptının ne zaman tamamlanıp üzerinde uzlaşılacağına dair bir soruya ise Trump, "Sanırım bu süreç, önümüzdeki hafta içinde netleşmiş olur," yanıtını verdi.

Trump, "Hala birkaç hususu daha netleştirmem gerektiği" gerekçesiyle, anlaşmayı henüz nihai olarak onaylamadığını ifade etti.

