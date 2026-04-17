TRT Haber 17.04.2026 10:27

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Antalya Diplomasi Forumu'nda temaslarda bulunacak

Küresel barış arayışları sürerken Antalya'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılacağı Antalya Diplomasi Forumu, bugün başlıyor. Foruma katılacak liderlerden biri de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev olacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) iletişim sponsoru olduğu forum, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi, forum için hazırlandı. Merkezin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, iç kısmı açılış programı, ikili görüşmeler, oturumlar ve basın toplantıları için düzenlendi.

TRT ve AA olmak üzere foruma katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar oluşturuldu.

Foruma, 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazla dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'tan fazla üst düzey konuk katılacak.

Antalya Diplomasi Forumu'na misafir olacak liderlerden biri de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev.

Tokayev, dün akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Küresel sorunlara çözüm arayışlarının gündeme geleceği forum da Filistin'deki insani dram öncelikli başlıklardan olacak.

Filistin için hazırlanan özel salonda, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan dram çeşitli görsellerle gözler önüne serilecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak COP31 İklim Zirvesi'ni tanıtan alanlar da hazırlandı. Teması "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" olan forum, 19 Nisan Pazar günü sona erecek.
 

