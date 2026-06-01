İHA 01.06.2026 13:38

İskender papağanı yavruları koruma altına alındı

Bursa'da yasa dışı yollarla ticarete konu edilmek istenen 3 İskender papağanı yavrusu kurtarılarak koruma altına alındı.

İskender papağanı yavruları koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçerek yasa dışı şekilde bulundurulan ve ticarete konu edilmek istenen 3 İskender papağanı yavrusuna el koydu.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yavrular, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri titizlikle yapılan yavrular için özel mama hazırlandı.

Bakımları uzman ekipler tarafından sürdürülen papağan yavrularının gelişim süreçlerinin yakından takip edildiği öğrenildi.

Öte yandan, mevzuata aykırı şekilde yaban hayvanlarını bulundurduğu ve ticaretini yapmaya çalıştığı belirlenen şahıs hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bursa
Hatay açıklarında 'balina' sürprizi
