Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2026 00:01

Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bugün başlayacak Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) iletişim sponsoru olduğu forum, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi, forum için hazırlandı. Merkezin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, iç kısmı açılış programı, ikili görüşmeler, oturumlar ve basın toplantıları için düzenlendi.

TRT ve AA olmak üzere foruma katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar oluşturuldu.

Ayrıca bu yıl Sıfır Atık etkinlikleri ile Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan alanlar da hazırlandı. NEST'te oluşturulan Afrika Kültür Evi standında da yöresel ürünler sergilendi.

Bu yıl da merkezdeki koridorda foruma özel dijital görsellerin yer aldığı tünel tasarlandı.

Forum kapsamında merkezde Filistin için de özel bir salon hazırlandı. Salonda İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan dram çeşitli görsellerle aktarılacak.

Forum bugün saat 10.00'da "Güvenlik-Kalkınma Bağlantısı: Batı Afrika İçin Öncelikler" paneliyle başlayacak. Resmi açılış ise saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Foruma, 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazla dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'tan fazla üst düzey konuk katılacak.

ETİKETLER
Antalya Diplomasi Forumu Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:06
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı
00:26
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi
23:49
Adana merkezli suç örgütü operasyonu: 221 tutuklama
23:54
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırılarına ilişkin açıklama
23:16
Bolu'da rüşvet operasyonu: 3 gözaltı
23:11
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ