Gündem
AA 17.04.2026 12:13

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerinin her alanda mükemmel düzeyde seyretmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Senegal ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme yönünde atılacak adımlara hazır olduklarını ifade etti.

Lüksemburg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Lüksemburg ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede NATO müttefiki iki ülkenin, savunma başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmesinin yararlı olacağını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın adil biçimde sona erdirilmesi için başından itibaren ortaya koyduğu gayrete dikkati çeken Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda Türkiye'nin diplomasiyi önceleyen barışçıl müzakereler yürüttüğünü kaydetti.

İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına engel olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli Konferans sırasında Lüksemburg'un da aralarında bulunduğu 11 Batılı ülkenin Filistin'i tanımasının, Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması adına önemli olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, Lüksemburg'un Filistin meselesine dair tutumunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Gürcistan

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ayrıca Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kafkaslar'da barış ve istikrarı önemsediklerini, bunun için ortak çabaların artırılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini, buna Ermenistan'ın da dahil edilerek barış ve istikrar konusunda kapsamlı çalışmaların ortaya konulabileceğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

İkili ticaret hacminin hedeflenen 5 milyar dolara ulaşması için ortak çabaların artırılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, Orta Koridor'un hem bölge hem dünya ticareti hem de küresel barış için önemini vurguladı.

Türkiye ve Gürcistan'ın da bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmalara dikkati çeken Kurtulmuş, Karadeniz, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'ın barışını ve kalıcı huzurunu önemsediklerini, bölgede tesis edilecek istikrar ortamının refahın artırılmasına katkı sunacağını ifade etti.

Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili de PAB 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye'deki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Türk milletine taziyelerini iletti.

Numan Kurtulmuş
