Bakan Fidan, Antalya'da kritik "dörtlü zirveye" ev sahipliği yapacak

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapacak.

Toplantıda, "bölgesel sahiplenme" anlayışı çerçevesinde, bölgeyi sarsan ABD/İsrail-İran savaşı başta olmak üzere, kronikleşen sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi konusunun masaya yatırılması öngörülüyor. Bakanların, krizlerin tırmanmasını önlemek ve kalıcı barışı tesis etmek amacıyla yürütülecek diplomatik girişimleri koordine etmesi bekleniyor.

Sürecin üçüncü durağı Antalya

Söz konusu dörtlü mekanizma, ilk olarak 18 Mart 2026’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen geniş katılımlı bölge ülkeleri toplantısı sırasında Bakan Hakan Fidan’ın girişimiyle başlatılmıştı. Fidan, mevkidaşlarıyla Riyad’da gerçekleştirdiği ilk temasın ardından, 29 Mart 2026 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen ikinci toplantıya katılmıştı.

Antalya'daki zirve öncesinde, sürecin teknik hazırlıkları kapsamında 14 Nisan 2026 tarihinde yine İslamabad’da Bakan Yardımcıları düzeyinde bir araya gelinerek son durum değerlendirmesi yapıldığı bildirildi.

Dörtlü formatta sürdürülen bu diplomatik trafiğin, bölgedeki aktörlerin sorunları kendi aralarında çözme iradesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.