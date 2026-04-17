Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2026 11:19

Bakan Fidan, Antalya'da kritik "dörtlü zirveye" ev sahipliği yapacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu marjında bugün gerçekleştirilecek.

Bakan Fidan, Antalya'da kritik "dörtlü zirveye" ev sahipliği yapacak
[Fotograf: AA]

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapacak.

Toplantıda, "bölgesel sahiplenme" anlayışı çerçevesinde, bölgeyi sarsan ABD/İsrail-İran savaşı başta olmak üzere, kronikleşen sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi konusunun masaya yatırılması öngörülüyor. Bakanların, krizlerin tırmanmasını önlemek ve kalıcı barışı tesis etmek amacıyla yürütülecek diplomatik girişimleri koordine etmesi bekleniyor.

Sürecin üçüncü durağı Antalya

Söz konusu dörtlü mekanizma, ilk olarak 18 Mart 2026’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen geniş katılımlı bölge ülkeleri toplantısı sırasında Bakan Hakan Fidan’ın girişimiyle başlatılmıştı. Fidan, mevkidaşlarıyla Riyad’da gerçekleştirdiği ilk temasın ardından, 29 Mart 2026 tarihinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen ikinci toplantıya katılmıştı.

Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor
Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor

Antalya'daki zirve öncesinde, sürecin teknik hazırlıkları kapsamında 14 Nisan 2026 tarihinde yine İslamabad’da Bakan Yardımcıları düzeyinde bir araya gelinerek son durum değerlendirmesi yapıldığı bildirildi.

Dörtlü formatta sürdürülen bu diplomatik trafiğin, bölgedeki aktörlerin sorunları kendi aralarında çözme iradesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
12:10
Lufthansa'da grev sürüyor
12:08
EKPSS 81 ilde pazar günü yapılacak
12:03
Ankesörlü ve sabit telefon sayısı 5 yılda yüzde 30'dan fazla azaldı
11:55
Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 250 bini geçti
11:51
Son yağışlar tabloyu değiştirmedi: Kuraklık sürüyor
Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi
Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ