Hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Hafta sonuna ilişkin paylaşılan meteorolojik verilerden derlenen bilgilere göre, yarın ülke genelinde etkili olacak yağışlı hava, pazar günü batı bölgelerinde kıyı şeridinde yerini güneşli bir havaya bırakacak.

Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda

Yarın, Doğu Akdeniz'den başlayarak İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş bir hatta "kuvvetli yağış" bekleniyor. Yağışların özellikle gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ege Denizi ve kıyı şeridinde kuzeyli yönlerden rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması beklenirken, Doğu Anadolu'da rüzgarın hızının 50-70 kilometreye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Doğu’da çığ tehlikesi devam ediyor

Hafta sonu boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlı ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ tehlikesi riskinin sürdüğü bildirildi. Vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı azami dikkat göstermesi gerektiği vurgulandı.

Pazar günü batıda güneş açacak, iç kesimlerde sıcaklık düşecek

Pazar günü itibarıyla Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı şeridinde yağışlar etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Ancak İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hafta sonu bazı illerdeki sıcaklık değerleri ise, İstanbul'da yarın 11/17 (Yağmurlu), pazar 10/17 (Parçalı Bulutlu), Ankara'da yarın 10/16 (Yağmurlu), pazar 8/11 (Yağmurlu), İzmir'de yarın 11/22 (Parçalı Bulutlu), pazar 10/21°C (Güneşli), Antalya'da yarın 16/20 (Gök gürültülü sağanak), pazar 17/25 (Güneşli), Erzurum'da yarın 3/10 (Kuvvetli Yağışlı), pazar 3/14 (Yağmurlu) civarında seyredecek.

Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riski nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi durumlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.