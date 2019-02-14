HDP'nin, bölücü terör örgütü ile olan sıkı ilişkisi, her gün daha net ortaya çıkıyor. Terörist cenazelerine katılmaktan bile çekinmeyen HDP'liler, her fırsatta terör örgütüne desteğini ortaya koyuyor.

HDP 26. dönem Van Milletvekili Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabından şaşırtmayan, ancak hadsiz bir paylaşım yaptı.

Eski HDP'li vekil "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez." şeklinde skandal ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu.

Bu sözler, HDP ile terör örgütü PKK arasındaki bağı bir kez daha ortaya çıkardı.

Yine HDP'nin, bölücü terör örgütünden medet umduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

HDP'li Nadir Yıldırım'ın bu küstahça paylaşımına yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"Paylaşımının karşılığını hukuk sistemi içinde görecek"

Paylaşıma sert tepki gösteren Ömer Çelik "HDP'li eski vekil paylaşımının karşılığını hukuk sistemi içinde görecektir." dedi.

Çelik, Twitter adresi üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

"Terörün bütün ahlak dışı, gayrı meşru ve insanlık dışı taraflarını temsil etme konusunda terör örgütüyle yarışa giren bu şahıs bir örnektir. Demokratik mekanizmaları terör için kullanmanın ne anlama geldiğinin net bir örneğidir bu durum.

Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir. Kuşkusuz savurduğu tehditler hukuk alanında kendisine dönecektir.

Terör adına konuşan, hatta terör örgütünden daha ileri gidebileceğini göstermeye çalışan bu zihniyete karşı olmak insanlık meselesidir. Bizim teröre karşı hukuk ve demokrasi ilkelerinden yana tavizsiz tutumumuz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: TRT Haber